"По нашей информации, оставшиеся организованные туристы вернутся в воскресенье. Соответственно организованных туристов в Израиле не останется. Всего их там было, по нашим данным, 150 человек", — сказал он.

Как отметил Мурадян, по-прежнему сохраняются сложности с теми россиянами, которые хотят вернуться в Россию, но приехали туда либо в качестве самостоятельных туристов, либо с другими целями.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам — приостановить продажу туров.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.