"Угощения приготовят профессиональные повара в 150-литровом чане", — говорится в сообщении.

Посетителей фестиваля ждут мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы и соревнования по фидерной ловле. На ярмарке можно будет приобрети сувениры из рыбной кожи и рыбные деликатесы.

Запланировано выступление творческих коллективов и артистов.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится эко-марафон "Чистый берег", в рамках которого активисты приведут в порядок береговую линию реки Силинка.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 85-й годовщины со дня образования Хабаровского края.