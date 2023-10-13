"Привлекательность стран СНГ как туристического направления подтверждается динамичным ростом потока туристов. Так, в I полугодии этого года 2,5 млн российских туристов посетили страны Содружества, что в 1,5 раза превышает аналогичные показатели предыдущего года", — сказал замминистра в видеобращении к участникам международного туристического форума Travel Hub "Содружество" в Петербурге в пятницу.

По его словам, в 2022 году на долю стран СНГ приходилось более 20% выездных туристических поездок граждан РФ.

Среди стран-лидеров по посещению — Казахстан и Армения, а также Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.

"Растет и поток туристов в Россию из стран СНГ. За январь-июнь 2023 года Россию посетили более 2 млн туристов из стран СНГ, что превышает показатель прошлого года в два раза", — добавил он.

По словам замминистра, положительная динамика обусловлена действием взаимного безвизового режима, развитием железнодорожного, авиа- и автомобильного сообщения, а также отсутствием языкового барьера.