Номер спецрейса — A4 6552, он будет выполнен по графику: вылет из Тель-Авива в 11:20 мск, посадка в Минеральных Водах в 14:40 мск.

Билеты на рейс в направлении Тель-Авива продаваться не будут, то есть самолет прибудет в Израиль без пассажиров на борту.

Остальные рейсы по направлению Минводы — Тель-Авив и обратно компания выполняет в плановом режиме с пассажирами на борту в обоих направлениях один раз в день по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам, воскресеньям.

Как сообщалось, прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики "Азимут" (Минеральные Воды — Тель-Авив, Сочи — Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала — Тель-Авив).