Одним из новых продуктов является пакетный вариант посещения нескольких туристических площадок предприятия — "День открытий и приключений с Янтарным комбинатом".

"Его появлению способствовало увеличение количества объектов для показа и, соответственно, времени на ознакомление с ними. Пакет рассчитан на интересы разных целевых групп и возрастных категорий", — говорится в пресс-релизе.

Начальник отдела промышленного туризма комбината Тамара Масевич отметила, что для знакомства туристов со всеми площадками КЯК необходим целый день.

"У нас родилась идея "упаковать" все самое интересное в один турпродукт, приобретая который, гости получают возможность полного погружения в мир янтаря. Пакет включает все наши объекты, а при необходимости и питание", — пояснила она.

Другим новшеством станут школьные профтуры, которые будут проводиться в осенние и зимние месяцы. Помимо знакомства с янтарем и способом его добычи, учащиеся средних и старших классов смогут узнать об особенностях работы тех или иных сотрудников комбината. К примеру, о работе маркшейдера и машиниста шагающего экскаватора.

Кроме того, на смотровой площадке, откуда за процессом добычи можно наблюдать с высоты птичьего полета, будут проводиться тематические ярмарки и праздники. Впервые народные гулянья на этой площадке пройдут в конце декабря и будут приурочены к новогодним праздникам.

В течение недели для посетителей будет работать ярмарка сладостей, ювелирных украшений и сувениров. Гостей ждут горячие напитки и угощения, в том числе пироги из русской печи.

Туристические объекты янтарного комбината входят в перечень самых посещаемых среди гостей Калининградской области. За девять месяцев этого года "Янтарную палату", смотровую Приморского карьера, а также открытые в августе динопарк и "Янтарный мир", посетили 142 тыс. человек. Рост турпотока по сравнению с прошлым годом составил порядка 10%.