Как сообщает пресс-служба театра, слушателей ждут четыре вечера с программами, охватывающими репертуар четырех веков. В фестивале примут участие органисты Светлана Бережная, Алексей Шевченко, Леонид Карев и Ольга Котлярова, а также клавесинистка Мария Успенская, виолончелист Александр Листратов, трубач Семен Саломатников, валторнист Шарль Ределле и ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под управлением Павла Теплова.

13 октября фестиваль откроется сольным концертом заслуженной артистки России Светланы Бережной — художественного руководителя и титулярного органиста Северо-Кавказской филармонии имени Сафонова. Вечер будет целиком посвящен музыке Баха: в первом отделении сочинения композитора прозвучат на органе, во втором — на клавесине, фортепиано и органе.

Во втором концерте, который состоится 17 октября, примут участие дебютанты фестиваля: музыканты Московской консерватории органист Шевченко и клавесинистка Успенская, а также петербургский виолончелист Листратов — представитель аутентичного исполнительства, играющий на барочном инструменте. В программу вошли сочинения итальянских, французских и немецких композиторов XVII-XVIII веков. Три инструмента прозвучат и соло, и в ансамбле.

В центре внимания концерта 20 октября — музыка французских композиторов. Публика услышит Карева — органиста парижской церкви Успения Богородицы, профессора Парижской консерватории, а также Ределле — профессора по классу валторны в Консерватории Ниццы, обладателя IV премии XVII Международного конкурса имени Чайковского. На сцену выйдет еще один финалист состязания — трубач Саломатников, получивший I премию XVII Международного конкурса имени Чайковского.

Завершится фестиваль 25 октября концертом члена правления Межрегионального союза концертных деятелей, ведущей солистки "Петербург-концерта" Котляровой при участии ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Украшением программы из немецкой и французской музыки станут впервые звучащие в Концертном зале мотеты (полифонии) для женских голосов и органа Мендельсона и российская премьера мессы Cum Jubilo Дюрюфле для баритонов и органа.