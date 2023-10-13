Экспозиция "Дворцовый стиль" включает предметы живописи, графики и декоративно — прикладного искусства XVIII-XIX веков — более 90 предметов. Здесь работы художников Италии, Голландии, Франции, Германии XVII-XIX веков, чье творчество в нашей стране представлено либо крайне скупо, либо не представлено вообще.

"Большая часть предметов искусства поступила в наши фонды из дворянских усадеб. Поэтому сегодня представлять эту выставку в стенах дворца символично. Эти шедевры уже оценили на выставках в крупных музеях в Воронеже, Калуге, Твери, Краснодаре, Иванове", — сказала на открытии выставки первый заместитель генерального директора Объединения Марина Кузина.

Вторая выставка "Кукольный калейдоскоп мастерской Натальи Бахловой" включает более 30 красавиц из полимерной глины калужского мастера и её студентов.

Наталья Бахлова — доцент кафедры Инженерных и технологических дисциплин Калужского государственного университета, кандидат педагогических наук. Она обучает студентов дизайну одежды и не удивительно, что все герои экспозиции облачены в роскошные костюмы.

"На выставке кукол можно встретиться с Бабой Ягой, Пушкиным и его няней Ариной Родионовной, лесными духами. Графиня Альмавива из комедии Бомарше "Женитьба Фигаро" — самая загадочная на выставке женщина, а точнее кукла. Это первая работа Натальи Анатольевны и очень модная, конечно, для своей эпохи. Ее платье сшито по всем историческим правилам. А прическу сделали из шерсти ламы, которая в три раза тоньше человеческого волоса", — отметили в пресс-службе.

Новые выставочные проекты приурочены к 250-летию со дня основания дворцового комплекса и 35-летия музея.

Богородицкий дворец, построенный по указу императрицы Екатерины II, является памятником архитектуры конца XVIII столетия — объектом культурного наследия. В музейный ансамбль входит дворец с 13 экспозиционными залами площадью около 800 кв. метров, 53 га парка и въездная башня. Его фонды насчитывают почти 15 тыс. экспонатов. Музей принимает в год более 100 тыс. посетителей.

Богородицкий дворец-музей с парком включены в федеральный туристский маршрут "Русские усадьбы".

Дворцово-парковый комплекс принадлежал роду Бобринских, который ведет свою родословную от внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского. Сам Бобринский был видным государственным деятелем, министром путей сообщения.