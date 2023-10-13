"Победителями конкурса по итогам летней оздоровительной кампании 2023 года признаны Республика Крым, Ставропольский край, Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Магаданская, Тульская и Тюменская области", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что конкурс по определению лучших субъектов РФ для детского отдыха по федеральным округам организован Минпросвещения РФ.

Форум "Большие смыслы — 2023" проходит во Всероссийском детском центре "Смена" с 11 по 13 октября. Его участниками стали педагоги, вожатые, представители организаций детского отдыха и оздоровления, федеральных и региональных органов исполнительной власти, молодежных движений и детских общественных объединений из 74 регионов России.

Организаторами мероприятия выступают министерство просвещения РФ, ВДЦ "Смена", Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.