Экспозиция посвящена 170-летию начала войны. Боевые действия разворачивались на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Балтийском и Белом морях. Однако наибольшего напряжения они достигли именно в Крыму, поэтому война и получила такое название.

Во время войны в полной мере раскрылся талант таких военных инженеров Эдуарда Тотлебена и его учителя — Карла Шильдера. На выставке можно увидеть их личные вещи, макеты инженерных сооружений, научные труды.

Экспонаты выставки — форма одежды, снаряжение, различные инструменты, боеприпасы, архивные материалы — познакомят с ключевыми эпизодами Крымской компании, где отличились военные инженеры. Среди раритетов — мундиры Николая I, цесаревича Александра Николаевича и великого князя Михаила Николаевича.

На выставке можно будет увидеть и такой необычный экспонат, как специальный деревянный ящичек с комплектом пуль разного калибра, извлеченных их тел русских солдат. По одной из версий, такое "наглядное пособие" было создано Николаем Пироговым, который был главным хирургом осажденного англо-французскими войсками Севастополя.