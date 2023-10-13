"Определена сумма, которую Минкультуры РФ выделит для организации на современном уровне экспозиций и хранения музейных ценностей. Финансирование превысит 15,6 млн рублей", — написал глава региона.

По данным краевого министерства культуры, новая техническая база появится в Вяземском краеведческом музее имени Н.В. Усенко, Дальневосточном художественном музее, музее истории Хабаровска, межпоселенческовом информационном библиотечно-музейном центре имени Полины Осипенко, краеведческих музеях Нанайского и района имени Лазо.

Музеи оснастят оборудованием и техническими средствами для экспозиционно-выставочной деятельности, обеспечения сохранности и хранения музейных предметов (фондовое оборудование), а также специализированным оборудованием для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году господдержку по нацпроекту для технического оснащения на сумму 7 млн рублей получили музеи в Ванинском, Аяно-Майском, Бикинском, Нанайском, Николаевском районах, а также Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова.

Ранее сообщалось, в Хабаровске построят новое здания Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) на берегу Амура в рамках реализации мастер-плана развития краевого центра. Под его строительство планируется отвести более 3 гектаров. Прилегающие к нему территории в будущем будут обустроены как историко-культурный парк. Планируется, что площадь будущего музея составит около 17 тыс. кв. метров. Примерно половину займут выставочные павильоны, а остальное пространство отдадут под мастерские реставрации и консервации, арт-залы и концертные залы. Сейчас из-за недостатка места одновременно выставляется только 5% всей коллекции ДВХМ.