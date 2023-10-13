"По комплексу данных экспертного совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, в ближайшее время повышена вероятность сильного извержения вулкана Безымянного. Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", — говорится в сообщении.

Спасатели также предупреждают, что возможны пеплопады в ближайших населённых пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных районов. Они настоятельно рекомендуют жителям и гостям края "воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного".

"Возможное извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, в настоящее время в этом районе группы туристов не зарегистрированы, но "существует вероятность самостоятельного посещения вулкана".

Вблизи вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. При приближении к Безымянному есть вероятность попасть в пеплопад. Это может привести к аллергическим реакциям у людей, а автомобили вывести из строя из-за попадания пепла в механизмы.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного составляет 2 тыс. 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв", или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией (directed blast, lateral blast, type Bezymianny). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км.

Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения День вулканолога отмечается 30 марта.