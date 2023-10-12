"АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта в Грозном) ведет переговоры с авиакомпанией "Уральские авиалинии" по поводу запуска в 2024 году рейса Грозный- Екатеринбург", — сказал Шахгириев.

Он добавил, что до конца 2023 года планируется открыть также рейс в Тегеран.

"Выполнять его будет авиакомпания "ЮТэйр". На данный момент завершаются переговоры об этом", — отметил Шахгириев.

Кроме того, планируется увеличение количества рейсов на Баку с двух до трех.

"Также авиакомпания "Аэрофлот" по вторникам, четвергам и субботам будет выполнять дополнительные рейсы из Грозного в Москву", — сообщил директор аэропорта.

Он добавил, что в четверг авиакомпания Centrum Air (Узбекистан) запустила регулярные рейсы для паломников из Чечни в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) в 2022 году вырос на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.