"Так, с мая по июль этого года высота Преображенской церкви уменьшилась на 23 мм, что связано с засушливой погодой в апреле-июне, а к октябрю церковь выросла на 21 мм, по сравнению с июлем, из-за сезонного повышения влажности", — говорится в сообщении.

Для проведения исследования специалисты использовали роботизированный тахеометр. На фасадах Преображенской, Покровской церквей и колокольни установили геодезические марки. Вокруг Кижского погоста выстроили ряд стационарных штативов, объединенных в единую опорную геодезическую сеть. Для обнаружения деформаций или прогибов измерялись координаты марок относительно пунктов опорной сети.

"Данные мониторинга, который выполняется регулярно с 2019 года, позволяют утверждать, что реставрационные работы на Преображенской церкви выполнены качественно, стадия осадки сруба пройдена, а небольшие смещения носят сезонный характер... Преображенская церковь "дышит", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, реставрация Преображенской церкви на Кижах проходила в 2011-2020 годах. Храм был построен в 1714 году и в настоящее время является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Является объектом культурного наследия федерального значения, а храмовый ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.