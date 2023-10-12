Общее число направлений полетов перевозчика в грядущем осенне-зимнем сезоне будет на 10% больше, чем прошлогоднее. Провозная ёмкость увеличится на 15%.

Зимой планируется запуск новых регулярных зарубежных рейсов. В частности, из Москвы — на Маврикий и в Чимкент (Казахстан); из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — на Пхукет; из Санкт-Петербурга — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх; из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга — в Дубай.

В расписании снова появятся рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану, а из Санкт-Петербурга — в московский аэропорт "Домодедово". Полёты в Гавану и "Домодедово" будет выполнять авиакомпания "Россия".

Планируется существенно увеличить частоту полётов по ряду международных направлений: из Москвы в Дубай (до 21 рейса в неделю), Бангкок (до 10 рейсов в неделю), Пхукет (до 17 рейсов в неделю), Хургаду (до 11 рейсов в неделю), Шарм-эль-Шейх (до 10 рейсов в неделю), Мале (до 10 рейсов в неделю), Коломбо (до 4 рейсов в неделю) и Маэ (до 3 рейсов в неделю).

Региональная программа полётов в Таиланд будет представлена прямыми рейсами из семи городов России. На Пхукет полёты будут осуществляться из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска, а в Бангкок — из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирск и Хабаровска.

"Аэрофлот" намерен увеличить частоту вылетов из Москвы в Кировск — полёты станут ежедневными. В зимнем сезоне перевозчик также продолжит программу собственных прямых перелётов к популярным курортным городам юга РФ. Авиакомпания будет выполнять собственные рейсы в Сочи из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Прямые перелёты в Минеральные Воды будут осуществляться из Казани, Екатеринбурга и Уфы. "Россия" будет выполнять полёты в Сочи и Минеральные Воды из Санкт-Петербурга и Красноярска.

Маршрутная сеть сибирского хаба насчитывает 23 внутренних и международных направления. "Аэрофлот" будет выполнять собственные прямые рейсы из Красноярска в Москву, Бангкок и на Пхукет, а "Россия" — в Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Благовещенск, Ханты-Мансийск, Иркутск, Хабаровск, Минеральные Воды, Тюмень, Улан-Удэ, Якутск, Новый Уренгой, Читу, Южно-Сахалинск, Алматы, Астану, Бишкек, Ош и Ташкент. Планируется новый рейс "России" из Красноярска в Новокузнецк.

Из Екатеринбурга авиакомпания предложит 11 направлений. "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Ереван, Стамбул, Пхукет, Бангкок, Гоа и Дубай. "Россия" будет летать из столицы Урала в Санкт-Петербург и Красноярск.

Программа полётов за рубеж из Сочи будет представлена рейсами авиакомпании "Россия" в Анталью, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Представитель входящей в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" сообщил журналистам, что лоукостер будет выполнять в зимнем расписании полеты по 95 направлениям (+14% г/г), в том числе по 78 внутренним маршрутам и 17 зарубежным.

Новые международные маршруты будут запущены из Москвы в Абу-Даби, из Сочи в Гюмри; из Волгограда, Владикавказа и Махачкалы — в Дубай.

Из московского "Шереметьево" "Победа" в осенне-зимнем сезоне будет летать по более чем 25 направлениям, в том числе в Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

Из "Внуково" лоукостер будет летать по более чем 20 направлениям, в том числе международным — во Владикавказ, Екатеринбург, Махачкалу, Астрахань, Калининград, Кемерово, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Челябинск, а также Аланию, Анталию, Стамбул (Турция), Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан).

Практически половину полётной программы составят межрегиональные направления, выполняемые напрямую без посадки в Москве.

В рамках межрегиональной сети полётов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Чебоксары и Челябинск. Из Сочи — в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также из Махачкалы в Сургут.

Региональные рейсы "Победы" в Стамбул запланированы из Махачкалы, Казани, Владикавказа и Волгограда, а в Минск — из Санкт-Петербурга.