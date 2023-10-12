"До конца 2023 года планируем завершить строительство соединительной трассы между курортами "Газпром Поляна" (Альпика) и "Роза Хутор" на отметке 780 метров над уровнем моря. Все мероприятия в соответствии с "дорожной картой" завершим в 2026-2027 годах", — цитируются в сообщении слова заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Инны Петуховой.

Отмечается, что "дорожная карта" проекта предусматривает благоустройство маршрута пгт. Красная Поляна — пос. "Эсто-Садок", улицы Эстонская и соединение улицы Эстонская от ресторана "Шале" с улицей Березовой.

В пресс-службе краевой администрации добавили, что пешеходный маршрут длиною более 10 км снизит нагрузку автодороги на 50%.