"Предлагаю одним из пунктов решения форума вынести решение о повышении статуса вожатого, его социальных гарантий и профессиональных перспектив. Предложения, как они видят свой социальный статус, пусть направят сами вожатые. Мы рассмотрим это", — сказала Наумова на пленарном заседании в рамках форума "Большие смыслы — 2023" в Анапе в четверг.

Она отметила, что на сегодняшний день в детских лагерях и здравницах работают 87 тыс. вожатых — студентов с еще неоконченным образованием.

"У нас есть поручение Сергея Сергеевича (Кравцова, министр просвещения РФ — ИФ) по отраслевой награде, которая появится к концу года. Мы уже прорисовали значок и сейчас вносим изменение в приказ министерства просвещения, где появится отраслевая награда "Лучший вожатый", — добавила Наумова.

Она уточнила, что такая награда появится впервые за последние 20 лет.

Форум "Большие смыслы — 2023" проходит во Всероссийском детском центре "Смена" с 11 по 13 октября. Его участниками стали педагоги, вожатые, представители организаций детского отдыха и оздоровления, федеральных и региональных органов исполнительной власти, молодежных движений и детских общественных объединений из 74 регионов России.

Организаторами мероприятия выступают Минпросвещения РФ, ВДЦ "Смена", Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.