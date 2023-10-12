"Мы не только взаимно делимся опытом с Россией, мы начинаем развивать совместные туристические кластеры, начиная с приграничных территорий: Псковская и Витебская области; Смоленская и Могилевская; Брянская и Гомельская. Мы можем открывать совместные туристические маршруты", — сообщил замминистра.

Он отметил, что на новых российско-белорусских туристических территориях планируется возводить агро-туристические объекты и маршруты, глэмпинги и отели, парки развлечения и спорта.

"Сегодня у нас 257 инвестиционных предложений для развития туризма. Это строительство гостиниц, ресторанов, развлекательных комплексов, санаторно-курортных учреждений, дорожного сервиса и многое другое", — сказал Андрейчик.

По его словам, особенностью новых туристических территорий станут экологический и промышленный туризм.

"В Республике Беларусь построено около 200 новых туристических объектов и порядка 100 агро-туристических комплексов. Сегодня на территории страны 680 гостиниц, 274 санаторно-курортных учреждения, более 2 тыс. тематических парков и 16 туристических кластеров", — сказал замминистра.

По его словам, в республике наблюдается рост спроса на путешествия.

"Мы сегодня наблюдаем рост туристического потока порядка на 35-40% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году в Республике Беларусь было 4,8 млн туристов, но уже сегодня мы подошли к отметке 4 млн", — добавил Андрейчик.

В Сочи на территории игорной зоны курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической сферы, политики, бизнесмены России и зарубежья. Организаторами форума выступают: Федерация рестораторов и отельеров России и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов.