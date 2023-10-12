"На улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади (расположены возле Тульского кремля — ИФ) планируют на зимний период установить защитные модули для деревьев. Это поможет защитить растения от реагентов и возможных повреждений во время уборки снега", — говорится в сообщении.

Модули будут выполнены из экологических материалов и сочетаться с общей концепцией улицы. Для обеспечения воздухообмена конструкции наполнят керамзитом и украсят декоративной щепой, стволы деревьев укроют тростниковым матом.

Защитными коробами планируется также оборудовать модули с растениями на проспекте Ленина в центральной части города.

Ранее на улице Металлистов, который также носит название Музейный квартал, деревья несколько раз пересаживали из-за их гибели.

Музейный квартал в Туле открылся осенью 2020 года в рамках 500-летия празднования возведения Тульского кремля. На его территории расположены филиалы федеральных музеев и ряд региональных музеев, магазины, зоны отдыха.