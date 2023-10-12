"В период с января по август первое место по количеству ночевок иностранных туристов в объектах, имеющих действующие лицензии, заняла Германия (18,6 млн). На втором месте Россия, граждане этой страны провели в гостиницах Турции 13,5 млн ночей. Количество ночевок путешественников из этих стран снизилось примерно на 14%. Третье место заняла Великобритания (10,4 млн ночевок, минус 4,5%)", — пишет издание.

Как отмечает портал, за восемь месяцев в Турции выросло количество ночевок у граждан Польши (плюс 18%), Саудовской Аравии (плюс 74%), Чехии (плюс 12%), Италии (плюс 13%) и Словакии (плюс 11%).

Наибольшее снижение числа ночевок зафиксировано среди туристов из Ирана (минус 36%), Франции (минус 27%), Казахстана (минус 17%), Нидерландов (минус 18%) и Израиля (минус 10%).

Общее количество ночевок в турецких отелях в январе-августе сократилось на 15%, до 136 млн. Количество ночевок иностранных туристов в средствах размещения в период с января по август сократилось на 10% и составило примерно 87 млн. Количество ночевок внутренних туристов сократилось на 24%, до 49 млн.