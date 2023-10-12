"Дополнительно направим в текущем году около 60 млрд рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов", — сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, все объекты имеют особое значение для социально-экономического развития регионов. Мишустин напомнил о проведении реконструкции моста в Орле, о строительстве нового выезда из Уфы и об обходах Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов.

"Также ускорим и строительство объектов на дороге М-12 до Екатеринбурга, что позволит открыть все ее участки в конце следующего года", — добавил премьер-министр.

В сентябре было открыто движение по 415-километровому участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. В декабре этого года планируется продлить трассу до Казани, время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часов вместо 12. Строительство М-12 "Восток" идет в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".