"В 2023 году мы наблюдаем снижение детского травматизма на 50% и это благодаря тому, что увеличили охват детей, занятых в загородных и пришкольных лагерях", — сказал Владимиров на пленарном заседании в рамках форума "Большие смыслы — 2023" в Анапе.

Он уточнил, что за последние несколько лет в крае удалось увеличить количество мест в организациях для отдыха детей, сейчас в планах — создание лагерей круглогодичного пребывания.

"В этом году в пришкольных лагерях дневного пребывания, детских лагерях и здравницах Ставропольского края отдохнули 300 тыс. детей, это 95% от общего количества школьников в регионе", — сообщил губернатор.

Он отметил, что этим летом здравницы приняли около 1 тыс. детей из новых регионов, которые проживают на территории Ставропольского края, а также около 300 школьников из Белгородской области.

Форум "Большие смыслы — 2023" проходит во Всероссийском детском центре "Смена" с 11 по 13 октября. Его участниками стали педагоги, вожатые, представители организаций детского отдыха и оздоровления, федеральных и региональных органов исполнительной власти, молодежных движений и детских общественных объединений из 74 регионов России.

Организаторами мероприятия выступают министерство просвещения Российской Федерации, ВДЦ "Смена", Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.