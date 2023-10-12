"В летнем сезоне 2023 года основную часть аудитории составили семьи с детьми. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года детский турпоток увеличился на 12%", — сообщила генеральный директор.

Она отметила, что росту числа детского туризма способствует развитие инфраструктуры курорта "Красная Поляна".

"Наша инфраструктура адаптирована под потребности разных возрастных групп, широкий спектр активностей и развлечений, которые подходят даже для самых маленьких гостей. Также туристов привлекают спа-центры, открытые бассейны и два медицинских центра, позволяющие проводить отдых с пользой для здоровья", — рассказала Перепечаева.

По ее словам, для детей на курорте зимой будет работать Академия райдеров, инструкторы которой научат детей кататься на лыжах и сноубордах по уникальной методике, благодаря которой технику катания ставят за три дня. Также будет доступны традиционные развлечения для детей — тюбинг и детские снегоходы, хаски-центр, парк Wonderland и ферма северных оленей.

"Подросткам будет интересно в киберспортивном клубе, он оснащен оборудованием, отвечающим всем требованиям современных игр. Будут работать детский развлекательный и развивающий центры", — добавила генеральный директор.

Ранее сообщалось, что в период с июня по август 2023 года на курорте побывали более 720 тыс. гостей.

В Сочи на территории игорной зоны курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической сферы, политики, бизнесмены России и зарубежья. Организаторами форума выступают: Федерация рестораторов и отельеров России и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов.