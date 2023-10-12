"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов на рейсы "России" в Архангельск из Москвы и Петербурга. Полеты возобновятся после открытия аэропорта Талаги и планируются два раза в день с 1 декабря", — говорится в сообщении.

"Полетная программа авиакомпании в Архангельск была приостановлена 30 апреля 2023 года, когда воздушная гавань закрылась на прием воздушных судов в связи с запланированной реконструкцией взлетно-посадочной полосы", — напоминает пресс-служба.

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково" (Петербург), "Шереметьево" (Москва), Красноярск.

Как сообщалось, реконструкцию ВПП международного аэропорта "Архангельск" (Талаги), стартовавшую 1 мая 2023 года, планируется завершить в ноябре. Она проходит в рамках модернизации воздушной гавани, которая, как ожидается, продлится до сентября 2024 года.

В настоящее время воздушное сообщение с Архангельском осуществляется через аэродром "Васьково" (Приморский район), который ранее обслуживал только местные воздушные линии. Из него авиакомпании "РусЛайн", "Северсталь" и S7 выполняют рейсы в Москву, Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск и Череповец.