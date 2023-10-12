"Второй этап переписи белых медведей прошел в заповеднике "Медвежьи острова" в Республике Саха (Якутия). С помощью беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Орлан-10" ученые получили более 25 тысяч снимков в высоком разрешении. Такое количество снимков долго и сложно обработать вручную, поэтому для подсчёта животных учёные применили специально обученную нейросеть. Искусственный интеллект выдал предварительный результат — более 150 белых медведей", — говорится в сообщении.

Отмечаетя, что точное число особей и распределение популяций белого медведя по территории заповедника будет определено в ходе последующей камеральной обработки данных.

"Учёт животных на территории арктического заповедника "Медвежьи острова" — важный этап переписи краснокнижных белых медведей. Зимой учёные насчитали 864 хищника на острове Врангеля. Планируется также определить численность популяции в районе острова Геральд и морской акватории Врангеля. Эти данные позволят нам понять, сколько же белых медведей живёт в российской Арктике и планировать меры по их охране", — приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова.

В российской Арктике и в сопредельных с ней районах обитают четыре субпопуляции белого медведя — баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская. Однако актуальные данные об их численности и состоянии на данный момент отсутствуют из-за большой протяженности Арктической зоны.