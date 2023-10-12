Приказ BIS (подведомственно Минторгу США) в отношении Nordwind впервые был издан 24 июня 2022 года. Он лишил компанию права участвовать в сделках, подпадающих под правила экспортного контроля (экспорт и реэкспорт компонентов американского производства), на 180 дней. Впоследствии приказ дважды продлевался, при этом во второй раз, 15 июня 2023 года, в него был добавлен в качестве связанного с Nordwind лица туроператор Pegas Touristik. Вместе с тем там появилось указание на некую турецкую авиакомпанию, с которой Pegas заключил соглашение по выполнению рейсов в РФ на самолетах американского производства в обход экспортных ограничений.

Как следует из материалов федерального реестра США, 27 июня Pegas был исключен из приказа BIS, формулировка про турецкую компанию также была удалена. Тем не менее, в августе Pegas подал апелляцию в Регистрационный центр Береговой охраны США (U.S. Coast Guard ALJ Docketing Center), потребовав от BIS издания нового приказа с публичным признанием того, что отнесение туроператора в список связанных с Nordwind лиц было ошибочным.

Апелляцию подала и Southwind. Несмотря на то, что это название не упоминается в приказе BIS в отношении Nordwind, формулировка про турецкого авиаперевозчика в документе "достаточно подробная, чтобы идентифицировать Southwind", сочли в компании. По ее утверждениям, это привело к проблемам в ее взаимоотношениях с контрагентами.

"Согласно заявлению Southwind, толкование этой формулировки ключевым деловым партнером Pratt & Whitney привело к тому, что Pratt & Whitney прекратила обслуживание двигателей самолетов, арендованных Southwind, что поставило под угрозу ее бизнес-операции", — говорится в опубликованных материалах. В апелляционной жалобе Southwind потребовала от BIS издать отдельный приказ, подтверждающий статус-кво компании по состоянию до 15 июня и разъясняющий, что контрагенты могут продолжать сотрудничать с ней без санкционных рисков.

Обе жалобы — и Pegas, и Southwind — были отклонены, сказано в материалах. В случае с Southwind поясняется, что уже предпринятых для восстановления ее реноме мер достаточно. Так, в июле BIS отправило турецкой авиакомпании письмо для пересылки Pratt & Whitney, чтобы "развеять их опасения", что обслуживание двигателей самолетов Southwind будет признано нарушением.

Согласно материалам, после получения этого письма Pratt & Whitney восстановила доступ Southwind к порталу P&W Engine Wise Connect и связанным с ним приложениям. Приложение для мониторинга работоспособности двигателей снова будет функционировать, "однако данные о двигателе не передаются", говорилось в ответе американской компании.

ООО "Пегас туристик", по данным ЕГРЮЛ, принадлежит основателю компании Рамазану Акпынару — турку по происхождению, имеющему гражданство РФ.

Nordwind (юридическое название — ООО "Северный ветер") контролирует бывшая совладелица Pegas Touristik Каринэ Букрей.

О создании Southwind власти Турции объявили в апреле 2022 года после введения против РФ западных санкций из-за ситуации на Украине. Как декларировалось, компания ориентирована на привлечение российских туристов.