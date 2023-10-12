"Силуэт собора Парижской Богоматери полностью изменился после пожара в 2019 году. Я надеюсь, что к Олимпийским играм мы вернем огромную крышу собора и шпиль над ним", — цитирует портал главу организации, ответственной за ремонт Нотр-Дама, Филиппа Жоста.

По его словам, возвышающийся на 100 метров над землей деревянный шпиль будет виден уже в конце этого года, его постепенно освободят от строительных лесов по мере прикрепления крыши.

Жост надеется, что после возвращения шпиля и крыши и до полного окончания работ над собором останется несколько месяцев. По прогнозам, ремонт должен завершиться 8 декабря 2024 года.

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал, что реставрация займет пять лет.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещали 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений – прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.