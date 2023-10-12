"Показываем красоты Балтийского побережья команде АО "Корпорация Туризм.РФ" во главе с директором Сергеем Сухановым. Рассказываем перспективы и потенциал территории", — сообщил глава АО "Корпорация развития Калининградской области" Андрей Толмачев на своей странице "ВКонтакте".

В своем посте он опубликовал фотографии, на которых сотрудники двух корпораций осматривают дюны и побережье Балтики.

По словам Толмачева, речь идет о приморских землях общей площадью 479 га. Первый этап предполагает создание интегрированного курорта на территории в 125 га. Ориентировочно здесь должно появиться несколько комплексов с номерным фондом на порядка 3 тыс. мест.

"Корпорация Туризм.РФ" подтвердила готовность разрабатывать мастер-план территории, который позволит сформировать инвестиционные лоты и привлечь инвесторов к реализации этого масштабного проекта", — отметил глава региональной корпорации.

В начале октября губернатор области Антон Алиханов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что "речь идет о большой территории, расположенной ниже поселка Янтарный на берегу Балтики".

"Земля под будущий курорт находится в областной собственности, что дает нам хорошие возможности для архитектурного творчества в плане развития туристической составляющей. Тем более что в отличие от того же Светлогорска там берег не обрывистый, а пологий, с широкими песчаными пляжами", — отмечал губернатор.