"Предлагается привести закон Московской области в соответствие, установив понятие, что такое туризм на особых охраняемых природных территориях. Это временные выезды, путешествия граждан России, иностранных граждан или граждан без постоянного места жительства на ООПТ в целях посещения уникальных природных комплексов", — сказал первый замминистра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, представляя законопроект на заседании.

Согласно документу, министерство экологии Московской области получает полномочия по организации туризма на территории ООПТ областного значения, утверждению правил организации и осуществления такого туризма, обеспечению безопасности, утверждению порядка расчёта предельно допустимой рекреационной емкости ООПТ. Такими же полномочиями в отношении заказников местного значения наделяются органы местного самоуправления.

Как пояснил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан, закон нацелен на развитие экологического туризма на территориях ООПТ.

"В национальных парках теперь можно организовывать туристскую деятельность с учётом предельно допустимых рекреационных нагрузок. Можно создавать объекты временного размещения, культурного просвещения, общественного питания и бытового обслуживания. Но сохраняется и ряд запретов — например, на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, изменение площади, месторасположения и границ заповедных зон, строительство жилых домов", — отметил Ждан.

На территории Московской области находятся четыре ООПТ федерального значения, 263 ООПТ областного значения, из них 170 государственных природных заказников, 86 памятников природы, шесть прибрежных рекреационных зон и один особо охраняемый водный объект. Кроме того. Кроме того, в Подмосковье 55 ООПТ местного значения.