"Полностью воссоздан архитектурный облик здания, сейчас в помещении оборудуются коммуникации, устанавливается система безопасности, ведется чистовая отделка. Общая площадь Каретного сарая составляет 1 500 кв. метров. Реставрация завершится к декабрю этого года", — говорится в сообщении.

По словам директора Серпуховского историко-художественного музея Жанны Алейниковой, восстановление Каретного сарая позволит не только воссоздать целостный облик усадьбы, но и откроет новые возможности для экспозиционно-выставочной деятельности.

"У нас будет музейное кафе, детская интерактивная зона, кабинет редкостей — возможность увидеть фонды музея и многое другое", — цитирует Алейникову пресс-служба.

В XIX веке Каретный сарай использовался как конюшня, хозяйственная постройка для хранения транспорта, принадлежавшего семье купцов Мараевых. Также в нем располагалась хозяйская баня. Реставрационные работы начались в 2020 году.

На территории старинной усадьбы купцов Мараевых, где сейчас расположен музей, ведется благоустройство, в рамках которого укладывается гранитное покрытие, разбиваются клумбы, проводятся ландшафтные работы и замена всех наружных сетей. Также будут установлены фонари, скамьи и урны.