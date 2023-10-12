Приступить к строительству планируется в начале 2024 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 3,5 млрд рублей.

Оператором курорта выбрана управляющая компания "Термы", которая, согласно пресс-релизу, находится в числе лидеров по строительству термальных комплексов России с 31-летним опытом в этой сфере.

"Реализация объекта будет вестись с применением современных технологий в соответствии со всеми нормами и стандартами качества аквазон. Уверен, что новый термальной центр даст новый потенциал инфраструктурному развитию Краснодара и станет еще одной мощной точкой притяжения в сфере отдыха и туризма", — приводятся в сообщении слова президента строительной компании Дениса Морозова.

Термальный комплекс объединит десятки оздоровительных площадок и лаунж-зон для всех возрастов. В комплексе смогут находиться одновременно 3,5 тыс. человек. Он будет состоять из открытого и закрытого уровней. На открытой территории площадью 11 тыс. кв. метров предусмотрен бассейн (2 тыс. кв. метров), медленная река, зоны с теплым песком, галечным покрытием, джакузи, фурако, территория отдыха с шезлонгами. В проекте предусмотрено несколько видов бассейнов, а на крыше появится бассейн-инфинити с видом на Краснодар.

В закрытой части терм будут расположены хамамы, русские парные, травяная и гималайская соляная сауны, комнаты с горным воздухом, "комната контрастных впечатлений". В общей сложности комплекс включит в себя более 42 саун, парных и турецких бань.

Площадь отеля превысит 5 тыс. кв. метров. Коммерческая инфраструктура городского курорта займет около 3,5 тыс. кв. метров. Здесь разместятся кафе, рестораны, спа, кабинеты массажа, других оздоровительных процедур и услуг, китайская клиника, грязелечебница.