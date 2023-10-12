"Два аиста марабу приехали в Московский зоопарк из сафари-парка в Краснодаре. Пройдя карантин, они поселились на новой экспозиции "Авиарий". Птиц зовут Офелия и Эйнштейн. По словам зоологов, прибывшие африканские марабу — очень молодые птицы, пока трудно сказать, пара они или нет, но они достаточно неплохо уживаются", — говорится в сообщении.

Африканский марабу распространён на большей части территории Африки к югу от Сахары. У марабу очень мощные и острые клювы, поэтому ни в коем случае нельзя протягивать к ним руки или какие-либо предметы, уточняется в сообщении Московского зоопарка.