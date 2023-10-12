Материалы выставки раскрывают страницы биографии живописца. Для посетителей представлены документы из Российского государственного архива о том, как Шаховской учился в Императорской академии художеств.

С 1898 он работал над убранством храма Воскресения Христова, им написаны эскизы для 20 мозаик. В экспозиции авторские картины из фондов Русского музея размещены рядом с фотографиями мозаичного убранства Спаса на Крови.

На выставке будут также показаны предметы, связанные с историей храма-памятника и датированные 1907 годом, когда храм Воскресения Христова был торжественно освящен.

Посетители увидят рисунки и наброски, выполненные художником с 1890-х по 1912 год. Это и портреты членов его семьи, сельские пейзажи, изображения животных, зарисовки на исторические темы.

Отдельный раздел выставки рассказывает о последнем периоде жизни живописца.