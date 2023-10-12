"Основной новинкой предстоящего зимнего сезона станет репозиционирование одного из объектов размещения. В преддверии 10-летия проведения в Сочи Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года принято решение один из отелей курорта трансформировать под Fit-направление. Благодаря ребрендингу "Новотеля Конгресс" в нем смогут останавливаться любители активного образа жизни и профессиональные спортсмены. Для постояльцев будет составлено расписание тренировок по различным направлениям: от растяжки и йоги до функциональных и силовых", — рассказала Перепечаева.

По ее словам, гости Fit-отеля смогут заниматься по авторской методике.

"В самом отеле также появится Fit-point — единая точка доступа ко всем спортивным активностям курорта, а также место сбора участников регулярных тренировок. Системное расписание спортивных активностей будет также доступно и другим гостям курорта", — отметила гендиректор.

Она считает, что таким образом Курорт Красная Поляна внесет свой вклад в развитие федерального проекта "Спорт — норма жизни", который направлен на расширение возможностей для массовых занятий физкультурой и спортом, улучшение физического состояния граждан России.

В Сочи на территории игровой зоны курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической сферы, политики, бизнесмены России и за рубежья. Организаторами форума выступают: Федерация Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС).