"Государственный департамент 11 октября 2023 года повысил уровень рекомендаций по поездкам для Израиля и Западного берега до уровня 3 — "Пересмотреть поездки", — говорится в сообщении.

"Террористические группы, террористы-одиночки и другие воинствующие экстремисты продолжают планировать возможные нападения в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа", — говорится руководстве.

Госдепартамент посоветовал тем, кто едет в регион, независимо от рисков, проверить последние предупреждения на веб-сайте посольства, узнать расположение ближайших бомбоубежищ и подготовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

"Пожалуйста, уточните у авиакомпаний наличие рейсов и статус рейса. Гражданам США в Газе, которые хотят покинуть страну и могут сделать это безопасно, рекомендуется проверить статус контрольно-пропускного пункта Рафах на въезде в Египет", — отметили в ведомстве.

При этом рекомендации госдепартамента по поездкам в Газу с 3 октября остаются на уровне 4 — "Не выезжать".

"Правительство США не в состоянии оказывать обычные или экстренные услуги гражданам США в Газе, поскольку государственным служащим США запрещено выезжать туда", — сообщили в госдепе.