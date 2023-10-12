Всего в нормативном графике будет предусмотрено курсирование 614 пар пассажирских поездов (т.е. поездов в направлении туда-обратно), что на 16 пар больше, чем в действующем графике движения. Количество поездов категорий "скорый", "скоростной" и "высокоскоростной", вырастет до 412 пар с 394 пар в существующем графике, их доля в общем числе пассажирских поездов — до 67,1% с 65,8% соответственно.

Новые поезда будут назначены из Смоленска в Архангельск и Мурманск (через Москву), из Саратова в Мурманск, из Санкт-Петербурга в Таганрог, из Перми в Кисловодск и на других направлениях.

Кроме того, будет открыто прямое сообщение между Тюменью и Дербентом и беспересадочное — между Грозным и Казанью.

После связанного с COVID-19 перерыва восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент.

Для обеспечения спроса на перевозки на юг в летний период увеличена периодичность курсирования поездов в Адлер и Анапу из Калининграда и из других городов.

Отдельно в РЖД утвержден план организации туристических перевозок на 2023-2024 гг., который включает как круглогодичные маршруты, так и туры выходного дня и большие круизные программы. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, сезонные и круизные будут назначаться в течение года. Например, запланированы новые туристические поезда: "По Золотому кольцу" (Москва — Иваново — Ярославль — Владимир — Муром — Москва), "К горам и термам" (Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Хаджох — Краснодар — Ростов-на-Дону), "Выходные в Домбае" (Ростов-на-Дону — Краснодар — Черкесск — Краснодар — Ростов-на-Дону), "Жигулёвские выходные" (Москва — Сызрань — Тольятти — Самара — Москва), "Владивостокские истории" (Хабаровск — Владивосток — Хабаровск) и др.

График движения пассажирских поездов на 2023-2024 гг. вступит в силу на сети железных дорог России с 10 декабря и будет действовать в течение года.