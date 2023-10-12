"В честь празднования юбилея игорная зона "Красная Поляна" представляет культурно-развлекательный проект "Полгода солнца... русской поэзии", — рассказал гендиректор.

По его словам, в игорной зоне "Красная Поляна" будут проводить культурные параллели XXI и XIX веков.

"В Новый год пройдет праздничный бал под названием "И блеск, и шум, и говор бала". Бренд-шеф Илья Захаров уже разрабатывает специальное меню, в которое войдут любимые блюда русских классиков в инновационном исполнении", — рассказал Перов.

Кроме того, будет создана атмосфера русского трактира с традиционной национальной кухней и развлекательной программой "Гуляй, гусар!".

"Самым неожиданным экспериментом станет предложение сыграть в штосс — это одна из любимых игр великих писателей и их литературных героев. Такая интересная возможность появится у всех гостей с 31 декабря до 30 июня. Кроме того, в главном зале откроется импровизированная мини-библиотека с произведениями русских классиков", — рассказал гендиректор.

В Сочи на территории игровой зоны курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической сферы, политики, бизнесмены России и за рубежья. Организаторами форума выступают: Федерация Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС).