"Три отеля курорта в предстоящем сезоне смогут присоединиться к международной экологической программе "Зеленый ключ": "Риксос", "Долина 960" и "Новотель Фит", — сказала Перепечаева.

Она отметила, что курорт "Красная Поляна" последовательно проводит экосертификацию отелей. В настоящий момент "зеленые" сертификаты уже получили отели "Ибис", "Стайлс", "Мовенпик", "Панорама", Mercure и "Новотель Резорт и спа".

"Планируется, что к 2025 году независимую экологическую сертификацию пройдут все отели курорта. Красная Поляна уделяет большое внимание стратегии устойчивого развития. Принципы ESG активно внедряются во все бизнес-процессы курорта — от управления инженерными системами и закупками до корпоративной социальной ответственности", — рассказала Перепечаева.

По ее словам, во всех отелях курорта к предстоящему сезону сейчас ведется активная подготовка.

"К зимнему сезону будет запущено обновленное меню краснополянской кухни — нового направления гастрономического туризма, которое сейчас активно развивает курорт. Теперь гостям об истории региона рассказывают не только сертифицированные гиды, но и профессиональные повара, которые разработали целую философию. В ее основу легли аутентичные рецепты самых разных этносов, издревле населяющих наш регион. Команда курорта продолжает изучать старинные поваренные книги и общаться с местными старожилами, которые делятся различными рецептами", — рассказала генеральный директор.