Рисунки представлены в художественно-этнографической экспозиции раздела "Новая Гвинея". Они прибыли в Калининград из научного архива Русского географического общества.

Посетители выставки увидят изображения жителей Гвинеи, созданные великим русским учёным. Они стали своеобразными проводниками в мир аутентичных предметов духовной культуры, быта и искусства папуасских народов. Костюмы, бытовые и ритуальные предметы, украшения, орнаментика, а теперь рисунки и дневниковые записи русского путешественника представляют бесспорную историко-культурную и художественную ценность.

Раздел "Новая Гвинея" является частью этнографической экспозиции "Люди моря" Морского выставочного центра Музея Мирового океана. Коллекция предметов знакомит посетителей с жизнью и культурой народов, проживающих в Юго-Восточной Азии: на ее материковой части, на тысяче островов между Индийским и Тихим океанами, а также полуострове Индостан.Все представленные на выставке предметы аутентичны: они были собраны на Новой Гвинее, Яве, Тиморе, Суматре, Сулавеси и Бали, а также в Индии, Китае и Непале.

Имя выдающегося русского учёного-этнографа, антрополога Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846 — 1888) известно всему миру. Бесстрашный путешественник, неутомимый исследователь, Миклухо-Маклай посвятил себя высокой и благородной цели — доказать равенство людей на Земле.

Часть своей жизни учёный отдал изучению Новой Гвинеи, истинной terra incognita второй половины XIX столетия. Николай Миклухо-Маклай стал первым исследователем, который подробно описал быт и традиции островитян, провёл уникальные антропологические наблюдения, впоследствии позволившие научно обосновать ряд вопросов по этнографии Океании.

Миклухо-Маклай был и талантливым художником, умевшим тонко передать мельчайшие подробности увиденного, поэтому рисунок стал одним из главных методов работы учёного. Графические рисунки, созданные исследователем, являются уникальным "рассказом" о папуасских народах северо-восточного берега Новой Гвинеи. Это художественное повествование выполнено с документальной точностью, вниманием и уважением.