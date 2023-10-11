"Рост числа ввода отелей говорит о том, что бизнес активно инвестирует в туристическую отрасль. Отрасль внутреннего туризма показывает стабильные хорошие показатели. По сравнению с 2019 год в полтора раза выросли доходы турбизнеса", — сказал Вахрукова.

Он отметил, что благодаря повышению уровня сервиса и развитию инфраструктуры туристы готовы тратить несколько больше на развлечение и отдых. Поэтому в туризм стали активнее инвестировать.

"В 2022 рост инвестиций в туротрасль составил 36%, и уже за полгода текущего года они еще выросли на 23%. Сегодня с поддержкой нацпроекта реализуется свыше 100 крупных проектов в 38 регионах страны. Это многофункциональные отели, тематические парки, инфраструктура круизного, автодорожного, железнодорожного туризма. Все активно развивается", — сказал Вахруков.

По его словам, на стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина определили потенциал развития отрасли к 2030 году в 140 млн туристических поездок в год. Если сравнить с показателями сегодняшнего дня — 73 млн турпоездок — то это почти два раза больше.

"Потенциал роста туристических поездок видим за счет вовлечения в туризм тех, кто сейчас не путешествует, тех, кто будет путешествовать второй, третий или четвертый раз в течение года. Прежде всего это потенциал коротких поездок выходного дня. Эта тенденция прослеживается уже сейчас", — сказал замминистра.

Он отметил, что продолжается работа над развитием стратегии въездного туризма. "Определили приоритетных 17 стран. В этом году разработаем, а в следующем запустим стратегию продвижения российского туристического бренда за рубежом", — заверил Вахруков.

По его словам, число турпоездок на горнолыжные курорты растет. Но потенциал роста еще очень большой. "Сейчас горнолыжные курорты посещает 3-4% туристов в нашей стране. Европейские показатели — 17%", — резюмировал Вахруков.

В Сочи на территории игровой зоны курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической сферы, политики, бизнесмены России и зарубежья. Организаторами форума выступают: Федерация рестораторов и отельеров России и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов.