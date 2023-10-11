"Курорты Азербайджана и Сочи планируют заключить договор о сотрудничестве в ближайшее время. Взаимодействие будет предполагать повышение узнаваемости как курортов, так и горного туризма в целом, популяризацию активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни", — сказал председатель турцентра. Он отметил, что сотрудничество курортов "Шахдаг" и "Роза Хутор" должно способствовать увеличению туристского потока между Азербайджаном и Россией.

"Курорт "Шахдаг" является первым горным комплексом Азербайджана. Он был создан в 2012 году. До этого никакой культуры катания в стране не было. Сегодня на курорте создано 30 километров трасс, работают 1200 мест размещения в гостиницах разного уровня. В 2023 году туристический поток на курорт составил 200 тысяч гостей", — рассказал Наджафов.

Помимо сотрудничества с курортом "Роза Хутор" азербайджанский "Шахдаг" также планирует стать участником Евразийского альянса горных курортов, который объединяет горные комплексы России, Казахстана и Узбекистана.

Ранее, в 2018 году курорт "Роза Хутор" заключил соглашение о сотрудничестве с казахстанским курортом "Шымбулак", в 2022 году — с узбекистанским курортом "Амирсой".

В Сочи в игорной зоне курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий, в котором принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической отрасли, представителей бизнеса России и зарубежья.