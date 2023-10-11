«Работа по подготовке соответствующих межправительственных соглашений об отмене визового режима уже ведется при активном участии МИД РФ, ожидаем выйти на их подписание с партнерами в следующем году», — пояснили в министерстве.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии полную отмену туристических виз.

Кроме того, в РФ действует групповой безвизовый въезд для граждан КНР и Ирана. Аналогичное соглашение с Индией планируется подписать в 2024 году.