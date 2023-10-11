По его словам, к 2030 году внутренний турпоток вырастет до 53 млн человек. "Мы рассчитываем на увеличение числа новых поездок в 2030 году, и, чтобы им было где жить, нам надо построить 238 тысяч новых номеров. Это очень амбициозная задача", — сказал Вахруков.
По его словам, в настоящее время в России ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 12 тыс. номеров без механизмов поддержки.
"Дефицит неохваченный действующими мерами поддержки составляет 70 тыс. номеров. Будем дополнительные механизмы реализовывать. При этом, основная задача — туристическая отрасль должна перейти на самостоятельные экономические самоокупаемые "рельсы", — считает замминистра.
В Сочи на территории игровой зоны курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической сферы, политики, бизнесмены России и зарубежья.