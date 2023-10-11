"В ближайшее время к объединению крупнейших горных курортов России, Казахстана и Узбекистана присоединится Азербайджан, будет создан корпоративный университет, разработан межгосударственный туристический маршрут и организован международный фестиваль горных курортов", — сказал заместитель генерального директора.

Международное сотрудничество горных курортов обсудили в рамках форума туристических территорий в Сочи. В круглом столе на эту тему приняли участие представители туристических комплексов "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан), "Амирсой" (Узбекистан) и туристического центра "Шахдаг" (Азербайджан).

"Горные территории занимают 10 процентов площади Казахстана, 21 процент Узбекистана, 53 процента Российской федерации, 65 процентов Азербайджана. Все это создает предпосылки для развития горного туризма, при этом международное сотрудничество является ключом к успеху", — отметил Хворостяный.

Он напомнил, что в июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов, который обеспечит платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности.

В свою очередь, гендиректор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов сказал, что все комплексы Альянса находятся на территории национальных парков. "Разработка единых стандартов позволит обеспечить безопасное развитие туризма как для наших гостей, так и для окружающей природы", — заявил Абдрахманов.

Коммерческий директор узбекского курорта "Амирсой" Давронбек Ниязов отметил, что деятельность альянса обеспечивает единый уровень сервиса и действие программ лояльности.

Кроме этого, важным этапом деятельности ЕАГК станет создание межгосударственного туристического маршрута. Учитывая, что альянс придерживается принципов открытости, его следующим участником планирует стать азербайджанский курорт Шахдаг.

"Курорт Шахдаг является первым горным курортом Азербайджана. Он был создан в 2012 году. До этого никакой культуры катания в стране не было. Сегодня на курорте создано 30 километров трасс, работают 1200 мест размещения в гостиницах разного уровня. В 2023 году туристический поток на курорт составил 200 тысяч гостей. Шахдаг изъявил желание стать членом Евразийского Альянса горных курортов", — рассказал председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов.

В рамках действия ЕАГК запланировано проведение международных фестивалей горных курортов Евразии. Первый пройдет на горном курорте "Роза Хутор" в марте 2024 года.

"Программа фестиваля объединит три составляющие. Деловая часть будет включать обсуждение вопросов законотворчества, формирования единых стандартов безопасности отрасли горного туризма. Профессиональная часть нацелена на общение и обмен опытом специалистов индустрии, включая лавинные, спасательные, технические службы горных курортов. Развлекательная составляющая предназначена для гостей и посетителей комплексов, которые смогут пройти, в том числе, бесплатные мастер-классы катания на лыжах и сноубордах от лучших инструкторов", — сказал секретарь Евразийского Альянса горных курортов Андрей Кукушкин.

По его словам, для решения вопросов подготовки кадров в рамках альянса запланировано создание корпоративного университета ЕАГК. Стратегический инструмент направлен на достижении миссии организации путем развития человеческого капитала.

Ожидается, что стратегическими партнерами корпоративного университета альянса станут ведущие университеты мира, включая РАНХиГС, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, Nazarbaev University, Бакинский государственный университет, консалтинговые, сервисные и индустриальные компании. Образовательные курсы корпоративного университета ЕАГК могут быть запущены уже до конца 2023 года. Одной их первых станет программа по маркетингу и развитию клиентской центричности на горных курортах.