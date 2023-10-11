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Заказчиком выступило Министерство культуры РФ. Исполнителем контракта стало АО "Агентство развития перспективных технологий".

Начальная цена контракта составит 889 млн рублей. Работы планируется завершить в сентябре 2025 года.

Оба здания располагаются на улице Металлистов — в Музейном квартале Тулы.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что создание Музейного квартала в Туле будет полностью завешено в 2025 году.

В настоящее время в Музейном квартале уже действуют филиалы Государственного исторического музея, музеев-заповедников "Куликово поле", "Поленово" и "Ясной Поляны".

"И впереди — театральный Бахрушинский музей, и Политехнический музей, филиал, и Музей имени Андрея Рублева с иконописью. Такие большие события — сейчас уже с большим удовольствием трудятся и музейные команды, которые получают новые площадки", — подчеркнула министр.