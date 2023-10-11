«Мы за продление национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Спрос на российский туризм реален, а предложение нуждается в долгосрочной поддержке со стороны государства», — написал Тарбаев в своем телеграм-канале.

На пленарном заседании в среду глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство выступает за продление срока действия нацпроекта по туризму до 2030 года.

Ранее замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что ориентировочно решение по продлению действия нацпроекта по туризму будет приниматься в начале 2024 года.