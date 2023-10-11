"Выставка регионов на "Больших смыслах" организована впервые. Для каждого субъекта это хорошая возможность показать свои достижения, презентовать лидеров индустрии детского отдыха региона, поделиться своим опытом и перенять хорошие идеи у коллег", — сказал Журавлев.

Форум "Большие смыслы — 2023" проходит во Всероссийском детском центре "Смена" с 11 по 13 октября. Его участниками стали педагоги, вожатые, представители организаций детского отдыха и оздоровления, федеральных и региональных органов исполнительной власти, молодежных движений и детских общественных объединений из 74 регионов России.