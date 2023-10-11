"Он подготовлен совместно с руководством театра современной хореографии "Провинциальные танцы", который сейчас работает в здании. Самым значительным преимуществом предстоящих изменений станет появление полноценного зала для репетиций площадью не менее 200 кв. метров и высотой потолка 4,5 метра. Такая высота нужна для исполнения различных хореографических элементов и поддержек", — говорится в сообщении.

Работы планируется начать летом 2024 года и завершить в течение двух лет.

После перепланировки в здании будет открыто тематическое кафе для посетителей спектаклей, а по воскресеньям в "Колизее" станут давать свои спектакли театральные отделения детских школ искусств, отмечает пресс-служба.

Екатеринбургский театр "Колизей" расположен по адресу проспект Ленина, 43. Его возвели в 1845 году по проекту архитектора Карла Турского. До 1914 года его знали как Городской театр, а затем присвоили нынешнее название.