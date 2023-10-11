"С 8 по 20 ноября в Доме Льва Толстого в Ясной Поляне будет проходить подготовка к зимнему сезону. В эти дни экскурсии будут проводиться по маршруту "Заповедник — Флигель Кузминских", а также по заповеднику", — говорится в сообщении.

Дом писателя закрывается дважды в год для посетителей для проведения в нем профилактических работ.

"Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки и удобства посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить усадьбу в том виде, в котором она был при Льве Толстом", — отмечается в сообщении.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 300 тыс. человек. Здесь проходят встречи писателей, критиков, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.