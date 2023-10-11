"Проект инновационного развития Приазовья (побережья Азовского моря) разработан по поручению президента РФ. Реализация будет проходить поэтапно, в том числе и развитие туристических территорий", — сказал глава ДНР.

Он отметил, что население макрорегиона Приазовья достигает 2 млн 267 тыс. человек.

По его словам, первый этап реализации проекта начнется после завершения военных действий и пройдет до 2026 года; второй этап — с 2027 по 2030-е годы и третий — 2031 – 2040-е годы.

"В целом, согласно стратегии развития макрорегиона, туристический сектор предусматривает более 15-миллионный поток туристов в Приазовье к 2040 году, создание более 650 тысяч объектов гостиничной инфраструктуры и более 170 тысяч рабочих мест", — рассказал Пушилин.

По его словам, для отдыха в макрорегионе Приазовья к 2040 году создадут 15 туристических кластеров.

При этом он назвал большой проблемой для региона в настоящее время устаревшие ресурсы и энергозатратные технологии.

В Сочи в игорной зоне курорта "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий, в котором принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической отрасли, представителей бизнеса России и зарубежья.