«Авиакомпания будет выполнять три собственных ежедневных рейса в Международный аэропорт Дубай из аэропорта Шереметьево. Новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос на перелёты в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал региональную программу полетов в Дубай. Авиакомпания с 21 декабря открывает прямые рейсы в ОАЭ из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Также пассажиры могут улететь в Дубай из Сочи и Санкт-Петербурга, рейсы оттуда под кодом «Аэрофлота» выполняет дочерняя авиакомпания «Россия».